ООН: Количество бедных стран удвоилось

Число беднейших стран мира, равно как и число людей, проживающих в крайней нищете, за последние 40 лет выросло вдвое. Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), передает Взгляд. По словам главы ЮНКТАД Супачаи Панитчпакди, на сегодняшний день 49 стран мира рассматриваются как наименее развитые. В 1971 году их было только 25. По оценке организации, модель экономического развития этих стран оказалась неудачной и должна быть пересмотрена. «Число людей, живущих за чертой бедности, увеличилось в два раза с 80-х годов», - отметил Панитчпакди. В период с 2002 по 2007 год, несмотря на экономический рост в среднем на 7% в год, число людей, живущих за чертой бедности, ежегодно увеличивалось на три миллиона человек и достигло 421 млн. При этом порядка 53% жителей самых бедных стран находятся в крайне тяжелом положении. Эксперты также обеспокоены тем, что беднейшие страны крайне зависимы от импорта - особенно это касается пищевых продуктов. «Зависимость от импорта стала буквально всепоглощающей», - сказал глава ЮНКТАД. Он отметил, что затраты на импорт продовольствия в этих странах увеличились с 9 млрд долларов в 2002 году до 23 млрд в 2008, и это «очень тревожно». Кроме того, экономика беднейших стран очень зависима, а их природные ресурсы все быстрее истощаются.