Вторая волна кризиса в Европе. Последствия для Украины

3 червня в прес-центрі “Главред-медіа» відбулася прес-конференція на тему: «Друга хвиля кризи в Європі: наслідки для України. У прес-конференції взяв участь старший дослідник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Віталій Кравчук.



Віталій Кравчук:



Поки що зарано говорити про те, що у світі повністю розвинулась друга хвиля кризи. Але, безумовно, проблеми поглибилися, особливо у порівнянні з райдужним настроєм, що був на фінансових ринках ще кілька місяців тому.



Причини загострення проблем відомі. Все починалося з Греції, яка користуючись приєднанням до Єврозони, позичала надто багато. Ситуація у Греції в дечому схожа на ситуацію в Україні: мали місце великі зобов’язання з боку держави за умови відсутності коштів на те, щоб їх виконати. Власне це призвело надмірних позичань Греції під час кризи.



Крім того, на початку цього року в інвесторів виникли сумніви у здатності Греції розплатитися зі своїми боргами. Почалися пертурбації на фінансових ринках. Збільшилися процентні ставки по державному боргу Греції і т.д.



З часом проблеми, аналогічні до грецьких, почали поширюватися іншими країнами Єврозони, які теж мали великі бюджетні дефіцити та великі боргові тягарі. Це стосується Іспанії, Португалії та Італії.



Тож в результаті Єврозона була змушена заявити про те, що вона врятує Грецію через спільний з МВФ пакет кредитів. (Тут знов-таки можна провести паралель з Україною.) Пакет цих кредитів був на суму 100 мільярдів євро, що повинно було забезпечити всі потреби Греції. Так що за рахунок боргових коштів до 2012 року питання Греції мало бути закрито.



В той же час відкритою залишалася проблема інших європейських країн, щодо яких виникли сумніви – чи зможуть вони профінансувати свої дефіцити, виплатити відсотки та погасити свій борг. В результаті був створений великий фонд Єврозони на суму до трильйона доларів, знову ж таки спільно з МВФ: 60 мільярдів було виділено з бюджету ЄС, декілька сотень мільярдів євро – в формі кредитів від країн-членів ЄС, а також кошти МВФ. Тобто все разом складало суму до трильйону доларів, яка мала забезпечити вирішення проблем більш слабких членів.



Це дещо заспокоїло учасників ринку, але сумніви залишалися. Тому що в результаті проблеми окремих країн стали спільною проблемою ЄС. Це більш рівномірно розподілило ризики.



Тоді почався новий етап фінансового витка. Фондові ринки обвалилися як в Європі, так і в інших країнах світу. Все зростання фондових ринків, яке було до того, повністю компенсувалося їх падінням у травні. Євро почав слабшати. Тож для країн Європи пріоритетом стала боротьба з бюджетними дефіцитами. Натомість інші пріоритети, такі як підтримка економічного зростання, відступили на другий план, що, звичайно, негативно вплинуло на перспективи економічного зростання членів ЄС. Оскільки у світі всі процеси тісно взаємопов’язані, то європейські негаразди впливають на решту країн світу.



Поки що в короткостроковому плані для України все не дуже погано. Заяви політиків свідчать про те, що відбуваються певні кроки по зменшенню дефіциту. До того ж зараз відбувається не падіння економіки в Єврозоні, а значне сповільнення темпів її зростання, яке і досі триває. Проте підстав очікувати серйозного падіння немає.



Якщо розглядати апокаліптичний сценарій, то можна говорити про дефолт країн з Єврозони, що може призвести до значних втрат банків Єврозони, які мають борг цих країн у своєму портфелі. А це в свою чергу може спричинити обвал на фінансових ринках. Лише ту такому випадку справедливо буде говорити про справжнє падіння європейської економіки.



Наразі апокаліптичний сценарій залишається малоймовірним. Але не таким неймовірним, яким він здавався півроку тому.



Щодо більш реалістичного сценарію та того, як нинішня криза може вплинути на Україну. Існують два аспекти. Перший з них – економічний: через споріднення та тісний зв’язок економік країн Єврозони складна ситуація негативно впливає на український експортний потенціал. Плюс падіння євро означає, що наші продукти стали менш конкурентоспроможними, ніж вони були раніше. Однак якщо наші проблеми обмежаться тільки цим, то негативний вплив на українську економіку буде невеликим.



Основним експортним продуктом України є продукція металургії, і у нас буде можливість переорієнтуватися на інші ринки, оскільки Європа стає менш перспективним партнером, ніж була раніше. Експорт інших товарів також може зменшитися або взагалі припинитися, тому потрібно диверсифікуватиринки збуту. Але альтернатива в України доволі обмежена: ми можемо переорієнтовуватися на Азію, Африку та ринки Латинської Америки. На сьогоднішній основним нашим сподіванням є Азія та Близький Схід.



Другий аспект, фінансовий, є більш тривожним. Тому що якщо з’являться проблеми у тих банків, які є материнськими для українських, то це негативно вплине на економіку України. Оскільки значно зменшаться перспективи економічного зростання, якого ми очікували цього і наступного року, і яке базувалося на відновленні приток капіталу до України з-за кордону.



Крім того, дуже великими залишаються наші зовнішні борги. А для того, щоб їх згасити, їх треба рефінансувати. Для цього нам потрібен доступ до світових ринків капіталу. Плюс на початку року українські позичальники почали виходити на зовнішній ринок та залучати кредити, що також дозволяло підтримувати українську економіку. Якщо ж проблеми на світових фінансових ринках поглиблюються, то це означає негативні перспективі для залучення коштів українськими позичальниками.



Проблеми Греції та інших європейських країн також можуть негативно вплинути на співпрацю з МВФ. Два роки тому, коли ми домовлялися про кредити з МВФ, ми були одними з перших позичальників. Тоді у МВФ був надлишок кредитних коштів, які потрібно було кудись вкладати. Тож в той час у нас була відносно позитивна переговорна позиція. Тепер же, коли гроші потрібні Греції та іншим європейським країнам, враховуючи принцип рівності умов, нам доволі важко буде обґрунтувати необхідність виставлення Україні більш гнучких умов, ніж європейським країнам.



Відсутність же кредиту МВФ ускладнить українські бюджетні проблеми. Нова влада взяла на себе суттєві соціальні зобов’язання, виконання яких без коштів МВФ буде доволі складним.



Проте не дивлячись на всі складнощі, шанси на успішне продовження співпраці України з МВФ залишаються.



Таким чином, звичайно, спостерігатиметься негативний вплив складної економічної ситуації в світі на зростання української економіки, але їй все ж таки вдасться зростати. Тому що у нас не друга хвиля кризи, а певні перебої у виході з першої. І поки що масштаби нинішньої кризи набагато менші, ніж попередньої.



Щоб ви порадили українському керівництву, щоб пом’якшити наслідки цієї хвилі кризи?



Я б не сказав, що у нас є дуже багато інструментів. Оскільки бюджетні методи стимулювання економіки в нашій країні доволі обмежені, не зважаючи не невелике покращення ситуації, яке спостерігалося у нас протягом останніх кількох місяців.



Що стосується монетарної політики, то ми теоретично могли б ослабити гривню, щоб відновити купівлеспроможність наших експортерів, але, я думаю, що це не буде дуже ефективним кроком, оскільки це матиме в інших сферах негативні наслідки, такі як інфляція та негативний вплив на банківський сектор.



Тож я поки що не бачу очевидних інструментів для боротьби з цією хвилею кризи.



Чи стала українська економіка більш тренованою після минулої хвилі кризи?



Ті підприємства, які пережили рік кризи, більш готові до проблемних ситуацій, ніж раніше. З іншого боку багато цих антикризових заходів були тимчасовими та розраховувалися на те, що рано чи пізно буде вихід з кризи. Тому певний запас міцності, який був у наших підприємств до початку кризи, став меншим. Тобто у цьому випадку склалася двояка ситуація: з одного боку ми більш готові, а з іншого – запасу міцності, щоб боротися з наслідками другої хвилі кризи, набагато менше. Якщо друга хвиля дійсно настане, то Україна постраждає доволі сильно.



Чи існує сьогодні загроза банкрутства крупних банків?



Зараз йдуть розмови про те, що збільшуються ризики для українського банківського сектору. Так, в Іспанії декілька банків були змушені закритися. Якщо під час першої хвилі кризи банки були активно підтримані державою, то зараз у держави запасів для підтримки банків просто немає. Але поки що основна проблема полягає не в банкрутстві банків, а у дефолті країн Єврозони. І я б не сказав, що на Україну чекає банкрутство якогось крупного банку, - тут скоріше проблема державних фінансів.



Наскільки частим явищем кризи стануть у майбутньому?



Період з 1980 до 2000 року був безкризовим. В ХХІ столітті кризи у світі почастішали. Якщо проблеми, які були викриті цією кризою, не будуть вирішені, і ми просто виходитимо з кризи без реформ, то, звичайно, вони будуть виникатимуть частіше, ніж були раніше і є сьогодні.



Україна завжди буде залежна від зовнішніх факторів та не зможе захищатися від негараздів, викликаних цим. Але ми будемо більш підготовленими до проблемних ситуацій завдяки проведенню реформ. Реформ, які ми проводимо вже останні 20 років і ніяк не можемо провести: створення нормальних умов для ведення бізнесу, запровадження нормальної системи оподаткування, забезпечення гарної освіти та науки.