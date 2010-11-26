Тихонов предсказал Крыму светлое будущее

В ближайшее время Крым может стать примером успешной реализации новых реформ и центром привлечения инвестиций. Об этом, открывая работу Черноморского экономического форума, заявил вице-премьер-министр Украины Виктор Тихонов, сообщили «Главреду» в его пресс-службе. «При максимально эффективном использовании природно-климатического, культурно-исторического, производственного и человеческого потенциала Крыма, он может стать прекрасным примером реализации новой экономической политики и центром привлечения инвестиций», - сказал Тихонов. Он отметил, что Черноморский регион сегодня владеет уникальными экономическими, геополитическими и гуманитарными возможностями. «В будущем он может стать ключевым в отношениях между Европой, Ближним Востоком и Азией», - отметил вице-премьер. Кроме того, Тихонов рассказал участникам форума, что на сегодняшний день в Украине осуществляются серьезные шаги, направленные на упрощение условий ведения бизнеса. В частности, в ближайшем будущем будет внедрен декларативный принцип регистрации предпринимательской деятельности, значительно сократится перечень видов деятельности и работ, которые подлежат лицензированию, уменьшается количество контролирующих органов. «Это достаточно сложный процесс. Но мы уверены, что запутанная система разрешений, лицензий, стандартов, сертификации, которая отпугивала потенциальных инвесторов, останется в прошлом», - сказал чиновник.