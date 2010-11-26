ЕБРР дал «Укравтодору» 450 млн евро на ремонт дорог

Сегодня Европейский банк реконструкции и развития и «Укравтодор» подписали кредитное соглашение по проекту улучшения автодорог на подходах к Киеву на 450 млн. евро, сообщает УНИАН . Со стороны ЕБРР соглашение подписала управляющий директор департамента транспорта Сью Барретт, от «Укравтодора» - первый замглавы Евгений Прусенко. По словам Прусенко, кредит подписан на 15 лет с четырехлетним льготным периодом, с процентной ставкой евролибор +1%. «То есть в сумме на сегодня это около двух процентов годовых», - сказал он. Как заявила Барретт, кредит будет выдаваться двумя траншами: первый – 250 млн евро, второй – 200 млн евро. «На сегодня это самый крупный проект ЕБРР в Украине в сфере транспорта. С ним количество проектов в сфере транспорта в Украине достигает двадцати», - отметила она. Как сообщалось накануне, Европейский банк реконструкции и развития даст Украине 450 млн евро для финансирования реконструкции и модернизации дорог на подходах к Киеву.