«Американські гірки» для євро

Падіння європейської валюти на світовому ринку вже позначається на українській економіці загалом і на бюджеті окремих українських родин зокрема.

Вражає різниця між курсами купівлі та продажу євро в обмінниках, яка сьогодні у чотири-п’ять разів більша, ніж відповідна різниця для американської валюти. Це свідчить про небажання українських банків працювати із грішми єврозони. Щоб заохотити комерційні фінустанови до роботи з євро, Нацбанк почав скуповувати цю валюту на міжбанку. А уряд похвалився скороченням зовнішнього боргу, якому сприяло зміцнення гривні. Проте позитивних наслідків цих дій економіка найближчим часом не відчує



Євро падає – економіка поки що тримається

Заступник голови правління банку «Фінанси та Кредит» Ігор Львов нагадує: НБУ не дозволяє комерційним банкам протягом торгового дня змінювати курс валют. Тож у ціну грошей банкіри закладають ризики можливих стрибків на світовому ринку. Саме цим пояснюється значна різниця між курсами купівлі та продажу євро в обмінниках. Банки не зацікавлені в операціях, оскільки не сподіваються на стабілізацію курсу європейської грошової одиниці найближчим часом. Щоб якось спонукати фінансові установи торгувати євро, НБУ двічі виходив на міжбанківський ринок і купував цю валюту. Для держави це гарна нагода компенсувати втрати від курсових коливань. За підрахунками консалтингової компанії Astrum investment management, травневе падіння європейських грошей призвело до здешевлення валютних резервів України на 500 млн доларів. «Це закономірно, оскільки на євро припадає близько 30% валютних резервів Нацбанку», – каже аналітик Astrum investment Олексій Блінов. «Якщо тенденція збережеться і один євро коштуватиме один долар, НБУ може втратити на курсовій різниці ще близько одного мільярда доларів», – додає головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан.

А от виграш від зміцнення української грошової одиниці відносно валюти Євросоюзу – трохи більше як 900 млн гривень. На цю суму скоротився зовнішній борг України у квітні. Проте загальна тенденція не змінилася. Олексій Блінов називає це скорочення суто «технічним». «Левова частка наших зовнішніх боргів номінована у доларах. І лише третина, передусім перед міжнародними фінансовими установами, – у спеціальних правах запозичення(СПЗ), де на євро припадає 34%», – нагадує експерт. Окрім того, погашення кредитів Світового банку та Європейського банку реконструкції і розвитку триває десятиліттями. Тож не варто очікувати, що нинішнє здешевлення євро істотно полегшить кредитний тягар країни. Але й особливих проблем від падіння євровалюти, на думку Ігоря Львова, економіка України не зазнає. Вони виникнуть лише в компаніях, орієнтованих на європейський ринок. «Очевидно, що українська компанія, яка придбала обладнання, приміром, при курсі 10,5 грн/євро, а продаватиме продукцію при 9,7 грн/євро, втрачатиме гроші», – зазначає банкір.

Європейський виробник – у виграші

Водночас курсові зміни вигідні для європейських виробників. Собівартість їхньої продукції знижується, а відтак зростає конкурентоспроможність. Україна вже п’ять років купує більше, ніж продає. Нинішнє співвідношення гривні та євро не дозволить новому Кабміну змінити ситуацію найближчим часом. Сьогодні вона на споживчих ринках така сама, як улітку 2008 року. Фінансовий оглядач «Українських новин» Віктор Рясний прогнозує, що курсова різниця знову опиниться на рахунках компаній-імпортерів. «Тоді сильна гривня обіцяла здешевлення імпортних товарів, але цього не сталося. Вони подешевшали тільки для вітчизняних компаній, які ціни на внутрішньому ринку не знижували», – зазначає Рясний. Шанувальники якісних європейських авто очікують зниження цін в українських магазинах провідних автобрендів. Але розраховувати на доступ до автомобілів може лише той, хто здатен викласти одразу всю суму без допомоги банків. «Зміцнення гривні відносно євро сприятиме деякому здешевленню автомобілів з Європи, але брак кредитного фінансування обмежить продажі», – передбачає Олена Білан із Dragon Capital. Аналітик вважає, що загальне зростання імпорту з Євросоюзу, в якому значна частка припадає на високотехнологічне устаткування, сприятиме планам із модернізації виробництва на українських підприємствах.

Пальне може подешевшати

Серед вигод нинішньої ситуації аналітики називають можливе здешевлення пального. Ціна нафти на світових біржах у травні знижувалася протягом двадцяти днів. Тож сировина для українських нафтопереробних заводів також подешевшає. Коли і як зниження ціни на нафту позначиться на вартості пального – залежить від власників нафтових компаній та Антимонопольного комітету, Мінекономіки та інших контрольних інстанцій. «Ціна на нафту знизилась на 15%. Тому загальний ефект падіння євро може виявитись позитивним», – прогнозує аналітик «Erste Bank Україна» Мар’ян Заблоцький. Платою за здешевлення нафти та пального для України стане обмеження доходів від експорту. Адже у структурі поставок із нашої країни на світовий ринок переважають сировина й напівфабрикати. Поліпшити ситуацію може тільки зростання попиту на українські товари. А це залежатиме від економічного стану закордонних партнерів.

Полегшення від здешевлення євро матимуть ті українці, що взяли кредити у цій валюті. А тим, хто в євро зберігає свої заощадження, банкіри не радять квапитися з обміном на долари. І хоча аналітики провідних світових компаній прогнозують подальше здешевлення європейських грошей аж до кінця поточного року, все може змінитися. «Сьогодні найстабільнішою валютою залишається гривня. Що буде з євро – прогнозувати складно. У будь-якому разі не варто поспішати ні з купівлею дешевого євро, ні з обміном заощаджень на іншу валюту», – каже Ігор Львов із банку «Фінанси та Кредит».

Очевидно, що український уряд і НБУ не в змозі впливати на курс євро. Сподіватимемося, що влада намагатиметься пом’якшити наслідки курсових коливань на світових фінансових ринках. А поки що новий уряд продовжує справу своїх відчайдушно критикованих попередників і збільшує обсяг зовнішніх запозичень.