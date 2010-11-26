Госдолг Украины достиг $51,23 миллиарда

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 октября 2010 г. составил 405 млрд 312 млн 029,98 тыс. грн или 51 млрд 230 млн 096,35 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины. В частности, государственный и гарантированный государством внешний долг составляет 257 млрд 82 млн 706,39 тыс. грн (63,43% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 32 млрд 494 401,44 тыс. долларов. Государственный и гарантированный государством внутренний долг - 148 млрд 229 млн 323,59 тыс. грн (36,57 %), или 18 млрд 735 млн 694,91 тыс. долларов. Государственный долг Украины составил 307 млрд 926 млн 489,45 тыс. грн (75,97%), или 38 млрд 920 млн 887 тыс. долл. В том числе, государственный внешний долг составлял 173 млрд 544 млн 917,26 тыс. грн (42,82%), или 21 млрд 935 млн 501,95 тыс. долларов. Государственный внутренний долг составлял 134 млрд 381 млн 572,19 тыс. грн (33,16%), или 16 млрд 985 млн 385,05 тыс. долл. Гарантированный государством долг Украины составлял 97 млрд 385 млн 540,53 тыс. грн (24,03%), или 12 млрд 309 млн 209,35 тыс. долларов, в том числе: гарантированный внешний долг - 83 млрд 537 млн 789,13 тыс. грн ( 20,61%), или 10 млрд 558 млн 899,49 тыс. долларов; гарантированный внутренний долг - 13 млрд 847 млн 751,40 тыс. грн (3,42%), или 1 млрд 750 млн 309,86 ты.с долларов. В течение января - октября 2010 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 87 млрд 407 млн 908,26 тыс. грн (27,50%), в основном, за счет превышения поступления средств от выпуска облигаций внутреннего государственного займа над погашением государственного внутреннего долг долга, в результате получения первого транша кредита МВФ stand by 2010 в объеме 1250 млн СДР и выпуска ОВГЗ 2010 года в объеме 2 млрд долл. Государственный внешний долг увеличился на 37 млрд 618 млн 687,56 тыс. грн (27,68%), государственный внутренний долг увеличился на 43 млрд 311 млн 495,42 тыс. грн (47,56%). Гарантированный государством долг Украины увеличился на 6 млрд 477 млн 725,28 тыс. грн (7,13%).