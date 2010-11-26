Лукашенко поручил организовать в Минске производство бензопил

В Беларуси в будущем году должно быть создано производство бензопил. Такое поручение глава государства Александр Лукашенко дал сегодня, посещая СЭЗ «Минск», передает Белта. «С учетом того, что в Беларуси проводятся большие объемы лесозаготовок, необходимо подумать о производстве бензопил в стране», - сказал Президент. В настоящее время на белорусском рынке присутствуют только импортные бензопилы, в частности японского, шведского, германского производств. «Таких товаров, которые мы в больших объемах покупаем за рубежом, немало», - отметил Лукашенко. По его мнению, в Беларуси необходимо создавать больше импортозамещающих производств.