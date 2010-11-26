Украина поставляет Египту оружия на $50 млн в год, но может и больше

Объем военно-технического сотрудничества (ВТС) между Украиной и Египтом оценивается в около $50 млн ежегодно, но эти показатели не отвечают потенциалу сотрудничества, считает министр промышленной политики Украины Дмитрий Колесников. Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе Минпромполитики, об этом Колесников заявил в ходе прошедшего в Каире 6-го заседания межправительственной украинско-египетской совместной комиссии по вопросам торговли. По данным министра, в последние годы предприятия ОПК Украины выполнили в интересах египетских заказчиков контракты, в том числе, на строительство многоцелевых Ан-74Т-200А, модернизацию истребителей Миг-21, ремонт боевых вертолетов Ми-17 и Ми-8, модернизацию танков Т-62, Т-54 и Т-55, средств ПВО, строительство судна типа «РО-РО» грузоподъемностью 10 тыс. тонн.