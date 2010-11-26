ОАЭ считают Украину очень привлекательной инвестиционно

Украина является перспективным развивающимся рынком для инвестиций со стороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), считает управляющий директор инвестиционной администрации Абу-Даби шейх Хамед бен Заед аль-Нахьян. «Возможности Украины в инвестиционном плане просто огромные», - сказал он на встрече с премьер-министром Украины Николаем Азаровым, передает «Интерфакс-Украина» . Шейх подчеркнул, что инвестиционная администрация Абу-Даби, которая является, фактически, государственным инвестиционным агентством, отмечает достаточный уровень экономики в развитых странах и оживления развивающихся рынков, которые сейчас представляют наибольший интерес. Он предложил Украине сформировать и направить пакет инвестиционных проектов для возможного сотрудничества с ОАЭ. «Мы готовы рассматривать все проекты, которые будут предоставлены Украиной», - сказал Хамед бен Заед аль-Нахьян. В свою очередь, премьер-министр Азаров среди подобных возможных проектов назвал модернизацию производств сельскохозяйственной техники в Украине, поскольку рынок для ее реализации в стране с учетом наличия порядка 60 тыс фермерских сельских хозяйств, является очень перспективным. Он также предложил возможность строительства и модернизации украинских портов, подчеркнув, что они являются перспективными в планах по увеличению товарооборота. Также Азаров предложил инвесторам из ОАЭ вкладывать средства в строительство первоклассных отелей в Украине в рамках подготовки к Евро-2012. Кроме того, выразил готовность увеличить объем поставок сельхозпродукции Украины в страны этого региона и, в свою очередь, предложил инвесторам из ОАЭ вкладывать в сельское хозяйство Украины. «Мы готовы приветствовать ваши инвестиции, готовы каждый инвестиционный проект, особенно если он крупный, взять на контроль правительства и обеспечить содействие в его реализации», - отметил украинский премьер. По итогам встречи стороны договорились о рабочем контакте между Кабинетом министров Украины и Министерством иностранных дел ОАЭ в рамках реализации намеченных проектов. Кроме того, премьер-министр Н.Азаров пригласил посетить с визитом Украину премьера ОАЭ и, в свою очередь, получил аналогичное приглашение с другой стороны.