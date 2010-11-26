На мусороперерабатывающие заводы в Украине деньги дадут ЕБРР и ВБ

В течение полугода Украина подпишет договор с ЕБРР и Всемирным банком об инвестициях в размере 5 млрд грн на строительство 10 мусороперерабатывающих заводов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Виталий Шаповаленко, пишет «РБК-Украина». По словам Шаповаленко, в соответствии с программой реализации Национальных проектов, речь идет о строительстве 10 мусороперерабатывающих заводов, но при этом переговоры ведутся с местными властями 14 городов и областей о предоставлении соответствующих земельных участков. «Вы знаете, что в нашей стране бывает всякое, поэтому мы берем с запасом. Решили 15-14 городов взять, чтобы у нас не тот, так другой всегда был резерв, скамейка запасных», - сказал он. Размер же предоставляемых городскими властями земельных участков, по словам замминистра, будет определяться мощностью строящегося объекта. Так, по одному из уже разработанных проектов, для строительства завода потребуется территория площадью около 1 га. «То есть площадка 100 на 100 метров, где размещается производство, обеспечивающее глубокую переработку ТБО (твердых бытовых отходов)», - подчеркнул Шаповаленко. Кроме того замминистра сообщил, что при строительстве таких заводов на них будут работать очень мало людей (около 30 человек), «поскольку там абсолютно автоматизированный процесс. Все завозится мусоровозами, сбрасывается в контейнер, а дальше идет процесс дробления, перемалывания и разделения по фракциям. На выходе: строительный песок, щебень, металлы черные, металлы цветные, органические удобрения, топливные брикеты, вода и плюс еще и электроэнергия вырабатывается». Напомним, ранее Виталий Шаповаленко сообщил, что в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства создана рабочая группа и разработан план по реализации программ «Чистый город» и «Качественная вода».