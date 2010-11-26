За отмывание денег арестован и.о. председателя правления банка

В деле об обналичивании средств впервые в украинской практике арестован и.о. председателя правления банка. Об этом в интервью «Зеркалу недели» сообщил начальник Управления специальных расследований главка налоговой милиции Сергей Пеньков. Речь идет об и.о. председателя правления «Классик-банка», который имеет наибольший дисбаланс между объемами покупки и продажи валюты на наличном рынке. «Этот банк сейчас находится в разработке управления, — информирует Пеньков. — Мы вышли на него, занимаясь одним из дел о хищениях в Госкомрезерве Украины». «В нашем деле речь поначалу шла о хищениях на сумму около 150 миллионов гривен, на которую были заключены фиктивные договора на поставку в Госрезерв зерна (почти 1/6 часть выделенных на эти нужды в бюджете 2009 года средств). На основании этих договоров деньги через подставные фирмы перевели, а затем обналичили именно в «Классик-банке». При этом ни одного грамма зерна в зернохранилища так и не поступило», - сказал Пеньков. Во время обыска в киевском отделении №4 банка обнаружили недостачу в кассе 2,1 миллиона долларов, что фактически подтвердило осуществление валютно-обменных операций лишь на бумаге. У правоохранителей есть видеозапись с камеры наблюдения банка, где мужчина со стодолларовой купюрой в руках попытался ее обменять, а охранник его просто выпроводил на улицу. Хотя, согласно изъятым бумагам, некоторые из «клиентов» периодически покупали по 2 миллиона долларов за раз. По словам руководителя налогового спецназа, за период с августа 2009 по апрель 2010 года всего два физлица с фамилиями Пивоваров и Яковлев (сейчас один из них задержан, а второй находится в розыске) получили наличными в «Классик-банке» 9 миллиардов 365 миллионов гривен. «Если раньше подобные банки были лишь звеньями в «отмывочной» цепи, то сейчас становятся центрами незаконной налоговой оптимизации и обналичивания средств, полученных незаконным путем. В «Классик-банке» изъяты финансовые документы фиктивных предприятий, а также документы, подтверждающие выдачу им незаконных кредитов на сумму более 200 миллионов гривен. Затем потянувшиеся ниточки вывели нас на значительно более крупные масштабы. По делу сейчас идет проверка около 3 тысяч предприятий по всей Украине. Общий объем проведенных операций предприятий с фиктивными структурами составил около 20 миллиардов гривен», — сообщил Пеньков. Он добавил также, что уже арестованы четверо работников банка, в том числе (впервые в украинской практике) и.о. председателя правления банка. «Хотя обычно банки, через адвокатов, дистанцировались от конвертационных сделок, мол, мы здесь ни при чем — просто исполняли свою функцию», — заключил начальник управления.