Правообладатели требуют удалить все пиратское видео из Рунета

Ассоциация теле- и кинопродюсеров подготовила ответ на обращение крупнейших интернет-компаний, объявили члены Ассоциации на круглом столе «Вору.нет», прошедшем в Государственной Думе РФ в пятницу. В своем ответе Ассоциация потребовала от интернет-компаний самостоятельно удалить пиратский контент со своих площадок, сообщает РИА Новости. Члены Ассоциации, включающей 24 компании, отмечают, что не согласны снять ответственность за размещение нелегального контента с интернет-площадок, которые предоставляют пользователям возможность обмениваться контентом (именно на этом настаивали в своем обращении главы компаний Mail.Ru, Google, «ВКонтакте», «Яндекс», «Рамблер»). Ассоциация уже составила два списка ресурсов. В первый вошли сайты, на которых размещен легальный видеоконтент - таких оказалось всего 17 (Ivi.ru, Omlet.ru, Tvigle.ru, Zoomby.ru и сайты телеканалов). Во второй список попали те площадки Рунета, на которых располагается пиратский контент, их, по мнению членов Ассоциации, почти триста, в том числе социальная сеть «ВКонтакте», крупнейший видеохостинг YouTube, видеосервисы компаний Mail.Ru и «Яндекс». Ассоциация предлагает компаниям-нарушителям до 31 января 2011 года удалить пиратский контент. Правообладатели готовы идти на диалог с интернет-компаниями, однако подчеркивают, что если договориться не удастся, и пиратский контент останется на страницах ресурсов, члены Ассоциации намерены обращаться в правоохранительные органы без предварительного уведомления администрации сайтов.