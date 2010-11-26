Экспертные оценки украинской экономики ухудшились по всем показателям

Усредненные экспертные оценки роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2011 году в ноябре-2010 ухудшились до 4,6% с 4,8% в июле-2010. Как сообщает «Интерфакс-Украина» , консенсус-прогноз подготовлен Минэкономики в ноябре на основании обновленных оценок экспертов из 19-ти государственных и неправительственных организаций. В сообщении отмечается, что усредненный прогноз инфляции в 2011 году в ноябре-2010 был ухудшен до 10,7% с 10,0% в июле-2010. «Усредненное значение прироста реального ВВП составляет 4,6% (вариация показателя от 4% до 5,5%), индекса потребительских цен в расчете декабрь к декабрю – 11,7% (вариация показателя от 8,9% до 15,2%)», – указывается в сообщении. В сообщении также отмечается, что основными рисками в 2011 году будут внутренние факторы, связанные с тарифной и бюджетной политикой, а также с развитием банковской системы. «Усилились риски относительно наращивания негативных инфляционных ожиданий населения… Наиболее значимым внешним риском эксперты признали умеренную экономическую активность в мире в результате преждевременного сворачивания программ по стимулированию экономики и обострения кризисных явлений в зоне евро», – отмечается в сообщении. По данным Минэкономики, в ходе обсуждения эксперты также отметили возможные риски введения в действие Налогового кодекса. «Эксперты единодушны относительно необходимости снижения налоговой нагрузки, однако разошлись во взглядах, какие именно налоги должны быть пересмотрены. Также внимание было сосредоточено на необходимости последующей доработки Налогового кодекса в части упрощения системы налоговой отчетности», – отмечается в сообщении. Относительно перспектив текущего года, в сообщении отмечается, что усредненный прогноз роста ВВП улучшен в ноябре по сравнению с июлем на 0,4 процентных пункта, до 4,2%, тогда как оценка инфляции сохранена на уровне 12,2% (максимальное значение – 13,8%). «Высокая продовольственная инфляция на мировых рынках остается риском для динамики роста внутренних цен», – отмечается в сообщении. Согласно обновленному консенсус-прогнозу, дефицит счета текущих операций в 2010 году может составить $838 млн, а в 2011 году – возрасти до $1,724 млрд. Профицит счета операций с капиталом в 2010 году ожидается на уровне $4,927 млрд и в 2011 – $5,387 млрд. Соответственно курс гривни ожидается на конец 2010 года на уровне 7,97 грн/$1 и на конец 2011 – 7,94 грн/$1. Согласно усредненному прогнозу, международные резервы Национального банка Украины по итогам 2010 года составят $33,538 млрд, а по итогам следующего – возрастут до $38,821 млрд. Как сообщалось, правительство ожидает рост ВВП в 2011 году на уровне 4,5% при инфляции – 8,9%.