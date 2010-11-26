Государство больше не будет помогать проблемным банкам: денег - нет

У государства пока нет средств для вхождения в акционерный капитал банка «Надра». Об этом сообщил вице-премьер Сергей Тигипко в интервью агентству «Интерфакс-Украина» . «Поднимать акционерный капитал трем госбанкам, которые были приватизированы и выкуплены государством, мы тоже не будем в связи с непростой экономической ситуацией», - сказал он. «Сегодня эти банки должны решать вопросы, прежде всего, за свой счет, и, если необходимо будет, за счет поиска других инвесторов», - добавил Тигипко. Он напомнил, что государство уже вложило в эти три банка (Укргазбанк, банк «Киев» и Родовид Банк – ИФ) «немалые» деньги – 17 млрд грн. «Если банки не вышли на стабильную работу, значит, что менеджмент сработал неэффективно или же – государственные средства были разворованы, куда-то ушли не туда. Не разобравшись в ситуации, мы не можем постоянно продолжать финансирование этих банков за счет налогоплательщиков», - подчеркнул вице-премьер. По его словам, рассматривается привлечение консультанта, который предложит стратегию выхода из ситуации. «Например, слияние трех банков и, может быть, уже такому банку будет смысл помочь. Или же один из банков возьмет на себя плохие активы, а два других за счет этого станут лучше себя чувствовать», - описал Тигипко возможные варианты. «Поэтому сейчас для меня совершенно понятно, что сначала должна быть четко выработана стратегия, которая подразумевает бизнес-план. Исходя из него, жестко взяв под контроль ситуацию по администрированию этих банков, и нужно будет двигаться», - сказал в заключение вице-премьер.