Янукович и Медведев договорились о решении газового вопроса, но пока не решили

Президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев договорились о решении газового вопроса таким образом, чтобы были соблюдены интересы двух стран. Медведев на совместной с Януковичем пресс-конференции в подмосковной резиденции «Горки» в пятницу выразил мнение, что этот вопрос будет решен, передает «Интерфакс-Украина» . «Мы обязаны найти решение этой проблемы, несмотря на то, что с правовой точки зрения у нас есть базы для этого сотрудничества, несмотря на то, что эта база создавалась, может быть, в не самый благоприятный период развития российско-украинских отношений», - сказал он. В свою очередь Янукович назвал газовый вопрос «очень непростым». Глава украинского государства выразил мнение, что ответы на имеющиеся вопросы будут найдены не быстро. «Но главное, чтобы мы последовательно решали этот вопрос в интересах Украины и России… Мы видим перспективу и до конца этого года мы должны поискать ответы на этот вопрос, и думаю, что найдем», - сказал он. Янукович добавил, что и Украина и Россия стремятся к таким отношениям в газовой сфере, которые бы не вредили энергетическим интересам Европы. «Мы заинтересованы с нашим стратегическим партнером Россией иметь такие отношения, которые бы решали эти вопросы и на нашем двустороннем уровне и снимали то напряжение, которое есть в поставках энергоносителей, конкретно газа в Европейский Союз, в Европу», - сказал он. По словам украинского президента, во время переговоров со своим российским коллегой стороны обсудили как тактические, так и стратегические вопросы в данной сфере. Янукович подчеркнул, что президенты стремятся к поиску компромиссов, одним из примеров нахождения такого компромисса он назвал подписание по итогам заседания межгоскомиссии протокола, предусматривающего увеличения объема транспортировки нефти по территории Украины и на нефтеперерабатывающие украинские предприятия до 18,5 млн тонн в год.