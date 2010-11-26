Глава Счетной палаты Госкомстату не верит, но сумма госдолга пугает и его

Объективность ценовой статистики Государственного комитета статистики Украины вызывает сомнения, считает глава Счетной палаты Украины Валентин Симоненко. «В нашем государстве статистика – это как поэма в цифрах. Реальность цифр в ней зависит от вдохновения авторов… Проверить оценку инфляции до конца никто не может. Что касается ВВП, то здесь поэзия заканчивается, и начинается трагикомедия», – передает его слова «Интерфакс-Украина» . По его словам, отказ властей от обнародования данных о ВВП в ежемесячном режиме идет в разрез с украинским законодательством и создает почву для домыслов и инсинуаций: с 2009 года данные о ВВП обнародуются в Украине ежеквартально. «Правительству пора вернуться в законодательное русло и каждый месяц давать полные данные (о ВВП – ред.)», – сказал он. Глава Счетной палаты также подверг критике принятый парламентом Налоговый кодекс. «В нем в первую очередь усиливается роль налоговых органов, расширяются права самого ведомства и мало решаются задачи, как упредить существующие проблемы в законодательстве, устранить налоговые ямы, ликвидировать теневые обороты», – сказал чиновник. Помимо того, по словам Симоненко, нормы Налогового кодекса загоняют малый бизнес в тень и ведут к росту безработицы, что негативно отразится на поступлениях в бюджет страны. «Государству уже сейчас следует подумать, как и где обеспечить новые рабочие места. Либо вернуться к проблемным нормам и еще раз проработать их, чтобы мы не получили еще большую тенизацию бизнеса», – отметил он. Глава Счетной палаты также заявил, что после смены правительства в марте-2010 существенных сдвигов по наведению порядка в бюджетной сфере не произошло. «Основное управленческое звено госфинансов: Минфин, по-прежнему, работает недостаточно целенаправленно и адекватно вызовам, стоящим перед экономикой и госфинансами… На сегодняшний день в Минфине не обращают должного внимания ни на критику, ни на многие разумные предложения», – отметил Симоненко. Кроме того, глава ведомства высказал мнение, что темпы прироста государственного долга приобрели пугающие масштабы. «За три года сумма долга увеличилась в 4,5 раза… По нашим расчетам, такой темп в условиях Украины абсолютно неприемлем. Любые долги, которые набирает правительство, должны быть адекватны экономическому состоянию», – отметил он.