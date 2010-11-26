«Газпром» предложил «Нафтогазу» месторождения в Астраханской области

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и министр по вопросам топлива и энергетики Украины Юрий Бойко в пятницу обсудили ресурсную базу, передаваемую российской компанией в совместное предприятие с НАК «Нафтогаз Украины». В сообщении «Газпрома» говорится, что стороны рассмотрели конкретные месторождения, «в том числе в Астраханской области», передает «Зеркало недели» . Встреча прошла в рамках визита президента Виктора Януковича в Россию. Весной 2010 года руководство России предложило объединить ОАО «Газпром» с НАК «Нафтогаз Украины». В качестве первого шага было предложено создать на паритетных условиях совместное предприятие, в которое с украинской стороны вошли бы добычные и транспортные активы, а со стороны «Газпрома» — месторождения аналогичной стоимости. Глава «Газпрома» в начале сентября сообщил, что Украина уже назвала ряд компаний, которые могли бы провести оценку газотранспортной системы Украины и российских газовых месторождений. В свою очередь, премьер-министр Украины Николай Азаров исключил возможность всестороннего слияния «Нафтогаза» и «Газпрома». Вместе с тем, Азаров уточнил, что считает реальным создание совместного предприятия (СП) на базе предлагаемых российской стороной месторождений и транспортировки добытого газа. Ранее сообщалось, что оценка активов, которые могут быть внесены в создаваемое СП может занять два-три года.