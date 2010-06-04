Вторая волна кризиса в Европе: последствия для Украины

Сегодня миру грозит вторая волна кризиса в Европе. Если первая волна была результатом банкротства банков США, то вторую специалисты связывают с банкротством целых государств в Европе. В первую очередь это касается Греции, а также Италии, Испании и Португалии.



Своими оценками и комментариями о причинах, характере и масштабах нового кризиса, а также о его последствиях для Украины во время пресс-конференции в «Главред-медиа» поделился старший исследователь Института экономических исследований и политических консультаций Виталий Кравчук.



Пока рано говорить о второй волне кризиса



Виталий Кравчук: «Пока рано говорить о том, что в мире полностью развилась вторая волна кризиса. Но, безусловно, проблемы углубились, особенно в сравнении с радужным настроением, царившим на финансовых рынках еще несколько месяцев назад.



Причины обострения проблем известны. Все начиналось с Греции, которая, пользуясь присоединением к Еврозоне, брала в долг слишком много. Ситуация в Греции кое в чем сходна с ситуацией в Украине: государство принимало на себя большие обязательства, хотя отсутствовали средства на их выполнение. Собственно, это и привело к излишним заимствованиям Греции во время кризиса.



Кроме того, в начале нынешнего года у инвесторов возникли сомнения в способности Греции расплатиться со своими долгами. Начались пертурбации на финансовых рынках. Увеличились процентные ставки по государственному долгу Греции и т.д.



Со временем проблемы, аналогичные греческим, стали распространяться в других странах Еврозоны, тоже имевших большие бюджетные дефициты и большие долговые обязательства. Это касается Испании, Португалии и Италии.



Поэтому в результате Еврозона была вынуждена заявить о том, что она спасет Грецию посредством общего с МВФ пакета кредитов. (Тут, опять-таки, можно провести параллель с Украиной.) Пакет этих кредитов был на сумму 100 миллиардов евро, что должно было обеспечить все потребности Греции. Поэтому за счет долговых средств до 2012 года вопрос Греции должен быть закрыт.



В то же время открытой оставалась проблема других европейских стран, относительно которых возникли сомнения, – смогут ли они профинансировать свои дефициты, выплатить проценты и погасить свой долг. В результате был создан большой фонд Еврозоны на сумму до триллиона долларов, опять же совместно с МВФ: 60 миллиардов евро было выделено из бюджета ЕС, несколько сотен миллиардов евро – в форме кредитов от стран - членов ЕС, а также средства МВФ. То есть все вместе составляло сумму до триллиона долларов, которая должна была обеспечить решение проблем более слабых членов.



Это несколько успокоило участников рынка, но сомнения оставались. Потому что в результате проблемы отдельных стран стали общей проблемой ЕС. Это более равномерно распределило риски.



Тогда начался новый этап финансового витка. Фондовые рынки обвалились как в Европе, так и в других странах мира. Весь рост фондовых рынков, который был до того, полностью компенсировался их падением в мае. Евро начал слабеть. Поэтому для стран Европы приоритетом стала борьба с бюджетными дефицитами. Зато другие приоритеты, такие как поддержка экономического роста, отступили на второй план, что, конечно, негативно повлияло на перспективы экономического роста членов ЕС. Поскольку в мире все процессы тесно взаимосвязаны, то европейские неурядицы влияют на остальные страны мира.



«Масштабы нынешнего кризиса намного меньше, чем масштабы предыдущего»



«Пока в краткосрочном плане для Украины все не очень плохо. Заявления политиков свидетельствуют о том, что предпринимаются определенные шаги по уменьшению дефицита. К тому же сейчас происходит не падение экономики в Еврозоне, а значительное замедление темпов ее роста. Однако оснований ожидать серьезного падения нет.



Если рассматривать апокалиптический сценарий, то можно говорить о дефолте стран Еврозоны, что может привести к значительным потерям банков Еврозоны, имеющих долг этих стран в своем портфеле. А это, в свою очередь, может повлечь обвал на финансовых рынках. Только в таком случае справедливо будет говорить о настоящем падении европейской экономики.



На данный момент апокалиптический сценарий остается маловероятным. Но не таким невероятным, каким он казался полгода назад.



Что касается более реалистичного сценария и того, как нынешний кризис может повлиять на Украину. Есть два аспекта. Первый из них – экономический: из-за родственной и тесной связи экономик стран Еврозоны сложная ситуация негативно влияет на украинский экспортный потенциал. Плюс падение евро означает, что наши продукты стали менее конкурентоспособными, чем они были раньше. Однако если наши проблемы ограничатся только этим, то негативное влияние на украинскую экономику будет небольшим.



Основным экспортным продуктом Украины является продукция металлургии, и у нас будет возможность переориентироваться на другие рынки, поскольку Европа становится менее перспективным партнером, чем была раньше. Экспорт других товаров также может уменьшиться или вообще прекратиться, поэтому нужно диверсифицировать рынки сбыта. Но альтернатива рынков у Украины достаточно ограничена: мы можем переориентироваться на Азию, Африку и рынки Латинской Америки. На сегодняшний день наша главная надежда - это Азия и Ближний Восток.



Второй аспект, финансовый, тревожнее. Потому что если появятся проблемы у банков, которые являются материнскими для украинских, то это негативно отразится на экономике Украины. Поскольку существенно уменьшатся перспективы экономического роста, которого мы ожидали в нынешнем и в следующем году, и который базировался на восстановлении притока капитала в Украину из-за границы.



Кроме того, огромными остаются наши внешние долги. А для того, чтобы их погасить, их нужно рефинансировать. Для этого нам нужен доступ к мировым рынкам капитала. Плюс в начале года украинские заемщики стали выходить на внешний рынок и привлекать кредиты, что также позволяло поддерживать украинскую экономику. Если же проблемы на мировых финансовых рынках углубляются, то это означает негативные перспективы для привлечения средств украинскими заемщиками.



Проблемы Греции и других европейских стран также могут негативно отразиться на сотрудничестве Украины с МВФ. Два года назад, когда мы договаривались о кредитах с МВФ, мы были одними из первых заемщиков. Тогда у МВФ был избыток кредитных средств, которые нужно было куда-то вкладывать. Поэтому на то время у нас была относительно позитивная переговорная позиция. Теперь же, когда деньги нужны Греции и другим европейским странам, учитывая принцип равенства условий, нам достаточно сложно будет обосновать необходимость предоставления Украине более гибких условий, чем европейским странам.



Отсутствие же кредита МВФ усложнит украинские бюджетные проблемы. Новая власть приняла на себя существенные социальные обязательства, выполнение которых без средств МВФ достаточно осложнится.



Однако несмотря на все сложности, шансы на успешное продолжение сотрудничества Украины с МВФ остаются.



Таким образом, конечно, будет наблюдаться негативное влияние сложной экономической ситуации в мире на рост украинской экономики, но ей все же удастся расти. Потому что у нас не вторая волна кризиса, а определенные перебои в выходе из первой. И пока масштабы нынешнего кризиса намного меньше, чем масштабы предыдущего».



Кризисы в будущем



«Период с 1980-го по 2000 год был бескризисным. В ХХІ веке кризисы в мире участились. Если проблемы, вскрытые этим кризисом, не будут решены, и мы выйдем из нынешней сложной ситуации без реформ, то в будущем кризисы будут возникать намного чаще, чем раньше и теперь.



Украина всегда будет зависима от внешних факторов, не имея возможности защититься от неурядиц, связанных с этим. Но мы можем подготовиться к проблемным ситуациям благодаря проведению реформ. Тех реформ, которые мы проводим уже последние 20 лет и никак не можем провести – создание нормальных условий для ведения бизнеса, внедрение нормальной системы налогообложения, обеспечение качественного образования и науки».