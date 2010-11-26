НБУ ухудшил прогноз дефицита текущего счета сразу на 1,3 п.п.

Национальный банк Украины ухудшил прогноз дефицита текущего счета в 2010 году с 0,7-0,8% от ВВП до 2,1% от ВВП. «По нашим оценкам дефицит текущего счета в 2010 году будет составлять $2,8 млрд (2,1% от ВВП), а в 2011 году вырастет до $3,9 млрд (2,5% от ВВП)», — передает сообщение регулятора «Зеркало недели» . В НБУ считают, что это произойдет из-за более высоких темпов возобновления внутреннего спроса по сравнению с внешним. «Дефицит текущего счета полностью будет покрываться притоком по финансовому и капитальному счету», — также отмечают в Нацбанке. В конце сентября нынешнего года НБУ прогнозировал по итогам 2010 года дефицит текущего счета в размере около 1 миллиарда долларов, или 0,7-0,8% ВВП. По итогам января—октября-2010 дефицит текущего счета достиг 1,809 миллиарда долларов, в том числе в октябре — 907 миллионов долларов. Дефицит текущего счета Украины в 2009 году составил 1,732 миллиарда долларов.