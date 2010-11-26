Standard and Poor's понизило рейтинг ирландского банка до уровня «мусор»

Агентство Standard and Poor's понизило кредитные рейтинги проблемных банков Ирландской республики на фоне опасений, что инвесторы не смогут полностью вернуть все вложенные деньги. Рейтинг облигаций национализированного Anglo-Irish Bank был снижен до «мусорного» ровня из-за того, что часть его долгов не гарантирована ничем, передает Би-би-си. Масштаб понижения рейтингов других банков оказался намного меньше. Облигации ирландских банков дешевеют из-за слухов о том, что их держатели будут вынуждены смириться с убытками по условиям помощи стране со стороны Евросоюза и Международного валютного фонда.