Французы готовы спасти Ирландию

Более 70% французов поддерживают план оказания финансовой помощи Ирландии, которую намереваются предоставить Европейский союз и Международный валютный фонд. Таковы результаты опроса общественного мнения. Представитель главы комиссии ЕС по экономическим вопросам Олли Рен заявил, что этот план может быть окончательно разработан к концу ноября - началу декабря, передает Би-би-си. План предусматривает выделение Ирландии помощи объемом в 80 - 95 млрд евро. В свою очередь Правительство Ирландии обнародовало комплекс мер жесткой экономии, призванных вывести страну из долгового кризиса.