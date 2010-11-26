Рост ВВП России может превысить 4% после огромного падения - премьер РФ

Рост ВВП России в 2010 году может превысить 4%, сказал российский премьер-министр Владимир Путин. Ранее Минэкономразвития России прогнозировало рост ВВП страны в 2010 году на 3-3,5%. «Я думаю, что в этом году мы выйдем на рост экономики в 4-4 с небольшим процента», - передает слова Путина Би-би-си. В 2009 году российская экономика сократилась на 7,9% по сравнению с предыдущим годом, что стало самым крупным падением ВВП за последние 15 лет. Путин сказал также, что российский ВВП составляет сейчас более одного триллиона евро и ежегодно увеличивается на 50-70 млрд евро.