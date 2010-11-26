Николаевская область потеряла 63% промроста из-за остановки блока АЭС

Рост промышленного производства в Николаевской области за 9 месяцев 2010 г. составил 5,7 %. В то же время, по расчетам Николаевской областной государственной администрации (ОГА), при условии работы ОП «Южно-Украинская АЭС» в обычном режиме без диспетчерских ограничений этот показатель составил бы 12%. Об этом сообщила начальник главного управления экономики Николаевской ОГА Наталия Мартынова, передает РБК-Украина. По словам губернатора Николая Круглова, решение приостановить работу одного блока атомной станции было вызвано теплыми погодными условиями, однако область из-за этого потеряла не только темпы промышленного производства, но и поступления в бюджет. «Один энергоблок станции обеспечивает примерно 4,5-5% всего объема промышленной продукции Николаевской области. Нам необходимо своевременно поднимать вопросы компенсации региона. Кто остановил производство, тот и должен за это отвечать», - отметил Круглов.