«РосУкрЭнерго» хочет требовать от «Нафтогаза» еще $500 млн

Швейцарский газовый трейдер «РосУкрЭнерго» намерен требовать от НАК «Нафтогаз Украина» возмещения понесенных убытков на сумму 500 млн долл. Об этом пишет Зеркало недели со ссылкой на свои источники. Устное слушание в Стокгольмском арбитраже по данному вопросу должно состояться в марте грядущего года. Как пишет издание, несмотря на национальные и исключительные особенности налогообложения НАК, за растаможивание и за повторное принятие на баланс 11 млрд кубометров газа из ПХГ Украины, которые предстоит вернуть РУЭ, Минтоплива и Гостаможня предложили рассрочить «Нафтогазу» налоговые обязательства. По подсчетам экспертов ЗН и источников в Кабмине, прямой убыток бюджета Украины только от таких налогообложений нацкомпании составит 30—35 млрд грн. Убытки от неуплаты «Нафтогазом» только двух обязательных налогов — НДС и налога на прибыль могут составить 14—15 млрд грн. «В результате таких особенностей налогообложения в бюджете «Нафтогаза» образуется дыра минимум в 15 млрд грн — дефицит оборотных средств», - говорится в сообщении. Именно такой цифрой ограничен допустимый дефицит бюджета НАК согласно меморандуму Украины с МВФ. Напомним, 24 ноября Верховный суд Украины подтвердил правомерность решения Стокгольмской торговой палаты от 8 июня 2010 года, в соответствии с которым НАК «Нафтогаз Украины» обязана вернуть компании «РосУкрЭнерго» 12,1 млрд кубометров природного газа.