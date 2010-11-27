В 2011 году экономика в Украине замедлится - эксперт

Экономика Украины в 2011 году замедлится, а рост ВВП составит около 4%. Такой прогноз сделал член Совета НБУ Роман Шпек, передает Зеркало недели . По прогнозу эксперта, учитывая спад ВВП в 2009 году на 15%, вернуться на докризисный объем производства Украина сможет не раньше, чем во второй половине 2012 года. Говоря об инфляции в нынешнем году, банкир спрогнозировал, что она составит порядка 10%. По словам Шпека, развитие экономики сдерживают, в том числе, ограниченные возможности отечественных финучреждений по финансированию масштабных проектов. «Сегодня все, что связано с Евро-2012, финансируется за счет бюджета. Только из-за того, что банковская система не имеет финансовой возможности принимать участие в этих проектах», — отметил эксперт. Также негативную роль, добавил Шпек, играет незащищенность права кредиторов по сравнению с правами заемщиков, а также высокий уровень коррупции в государстве.