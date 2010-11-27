25% экономического населения Украины занято в «серой» экономике - ЗН

Около 25% экономически активного населения Украины занято в «серой» экономике. Об этом сообщает Зеркалом недели со ссылкой на полученные в Кабмине материалов. К примеру в аналитической записке «О несоответствии отдельных данных органов государственного управления и фондов социального страхования, а также об уровне тенизации занятости в Черновицкой области» говорится: «В соответствии с данными Государственной налоговой администрации в Черновицкой области, в 2009 году получали заработную плату 208 тысяч человек, которым начислили 2 млрд 964 млн грн заработной платы (208 тысяч человек — это 50% от экономически активного населения области в возрасте от 15 до 70 лет; или 55% населения, занятого экономической деятельностью)». А уже в следующем абзаце документа, со ссылкой на облуправление Пенсионного фонда, приводятся совсем другие данные, но по той же области: в 2009 году получали зарплату 231 тыс. человек, которым было начислено 2,866,5 млрд грн. А ежемесячно зарплату получали лишь 128,3 тысяч человек, и им было начислено 2 миллиарда 313 миллионов гривен. То есть, 231 — 128 = 103 тысячи человек работали в 2009 году лишь по нескольку месяцев. Судя по характеру выполняемой работы, в стране имеют дело с «cокрытием фактической занятости»: 25% экономически активного населения области заняты в «серой» экономике.