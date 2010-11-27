В 2011 году товарооборот между Украиной и Турцией составит $8 млрд

Товарооборот между Украиной и Турцией в грядущем году может составить 8 млрд долл. Об этом в ходе Черноморского экономического форума заявил министр промышленности и торговли Турции Нихат Эргюн, передает РБК-Украина . «Мы так думаем, что в этом году цифра торгового баланса будет на уровне 5 млрд долл. И мы ожидаем, что в 2011 году торговый баланс выйдет на уровень 2008 года - около 8 млрд долларов», - заявил Эргюн. По его словам, для этого следует предпринять ряд мер. Так, между сторонами необходимо подписать договор о свободной торговле. «Необходимо убрать все препятствия перед торговлей и инвестициями» - отметил министр промышленности Турции. Эргюн также добавил, что странам следует перейти на безвизовый режим.