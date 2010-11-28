Беларусь не хочет платить больше за российских газ

Беларусь рассчитывает на сохранение в 2011 году цен на газ на уровне 2010 года. Об этом рассказал журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский, пишет «БЕЛТА». «Мы отстаивали позицию, чтобы в 2011 году для Беларуси были максимально сохранены цены 2010 года», - сказал Сидорский. Он подчеркнул, что с 1 января 2011 года газ для Беларуси должен идти по формуле с коэффициентом 1, и на последних встречах с председателем правительства России Владимиром Путиным белорусская сторона отстаивала эту позицию. Как отметил белорусский премьер, «мы исходим из того, что сегодня и на спотовом рынке, и в ЕС цены на газ для той же Германии на 15-20% ниже, чем мы сегодня имеем по тем контрактам, которые есть в наших странах. «Газпром» разрешил в контракте с Германией закупать часть газа не у «Газпрома», а на спотовом рынке. А закупка газа на спотовом рынке, не у «Газпрома», по более низким ценам - это реальность. Таким образом, цена газа на 15-20% дешевле», - сказал белорусский премьер. На основании этого белорусская сторона настаивает на сохранении цен на газ, действующих в 2010 году.