У чиновников пенсии в 20 раз больше минимальной - Ветвицкий

Максимальный размер пенсии чиновников должен быть уменьшен до двух минимальных пенсий. С такой инициативой выступил нардеп от БЮТ Дмитрий Ветвицкий, передает УНИАН . Так, депутат отмечает, что, «согласно последним статистическим данным, пенсия 55% пенсионеров в Украине не превышает 800 грн, а их доля в общей сумме расходов на выплату пенсии составляет только 38%». «3,2 тыс. пенсионеров в Украине получают пенсии в размере свыше 10000 грн. При этом лишь треть из них – это лица, имеющие выдающиеся заслуги перед государством (Герои Украины и прочие)», - рассказал Ветвицкий. По его словам, «остальные – это, преимущественно, бывшие народные депутаты Украины, правительственные чиновники и государственные служащие первой категории». Ветвицкий предложил ликвидировать «эту огромную бездну между богатыми и бедными в нашей стране». «Не должен чиновник получать пенсию в 20 раз большую, нежели учитель или врач. Ведь министр ничем не лучше остальных пенсионеров, и между их пенсиями не должно быть такой разницы», - подчеркнул депутат. Он сообщил, что внес в ВР законопроект №7374, который предусматривает ограничение максимальной пенсии для нардепов, членов Кабмина, судей, а также работников местных администраций до двух минимальных размеров пенсий.