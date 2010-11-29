В Крыму инвесторам предлагают вкладывать деньги в грязь

Иностранным инвесторам стоит обратить внимание на крымский агропромышленный комплекс и лечебные грязи в Сакском районе. Об этом ходе Черноморского экономического форума заявил председатель Верховной Рады Крыма Владимир Константинов, пишет «е-Крым». «Сельское хозяйство в Крыму будет многократно окупаться, площадка в Крыму колоссальная», — отметил Константинов. Спикер добавил, что не менее перспективными являются инвестиции в оздоровительный туризм, в частности, в санатории, использующие лечебную грязь Сакской зоны в оздоровительной и лечебной практике. Напомним, вице-премьер-министр Украины Виктор Тихонов считает, что в ближайшее время Крым может стать примером успешной реализации новых реформ и центром привлечения инвестиций.