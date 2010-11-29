В Украине озимыми засеяли 8,3 млн га - МинАПК

По оперативным данным регионов Украины, по состоянию на 26 ноября т. г. всеми категориями хозяйств посеяно 8,3 млн га озимых зерновых. Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики Украины. В частности озимая пшеница посеяна на площади 6,65 млн га, рожь – 323 тыс. га, ячмень – 1221 тыс. га. В МинАП отмечают, что нынешние посевные площади озимых на 10-12% больше среднего показателя за последние 6 лет. По информации министерства, структура зернового клина под урожай 2011 года будет скорректирована в зависимости от фактических объемов посева озимых культур и состояния их перезимовки за счет оптимизации яровых зерновых культур, в частности, за счет расширения посевов, в первую очередь кукурузы на зерно и поздних крупяных культур. В министерстве отметили, что за последние 5 лет площади, занятые под зерновым клином, стабилизировались в пределах 15-15,5 млн га, или 55-57% в структуре посевных площадей, что полностью отвечает научно обоснованным рекомендациям, из них озимые зерновые культуры – в пределах 8 млн га и яровые зерновые – 7-7,5 млн га.