Черноморский флот РФ - один из крупнейших должников Пенсионного фонда Украины

Черноморский флот Российской Федерации является одним из наибольших неплательщиков в Пенсионный фонд Украины. Как сообщили «Главреду» в Пенсионном фонде, строительное управление Черноморского флота, предприятие Министерства обороны Российской Федерации (г. Севастополь) задолжало Фонду по состоянию на первое ноября нынешнего года 11 млн. 303 тыс. 400 грн. Среди наибольших должников также Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (50 млн. 487 тыс. грн), ОАО «Херсонский хлопковый комбинат» (28,5 млн грн), ОАО «Сумыхимпром» (26 млн 800 тыс. грн). Существенным должником является и предприятие главы Госкомпредпринимательства Украины Михаила Бродского ОАО «Черкасский деревообрабатывающий комбинат», он задолжал 2 млн 348 тыс. грн.