«Нафтогаз» имеет право не платить РУЭ, несмотря на решение судов - эксперты

НАК «Нафтогаз Украины» имеет право не выполнять никаких решений судов, если это угрожает его финансовому состоянию. Об этом в эфире ТВі заявил ведущий эксперт энергетических программ центра им. Разумкова Владимир Омельченко, сообщили «Главреду» в пресс-службе телеканала. «РУЕ - не первая и не последняя компания, которая ожидает возвращения долгов от «Нефтегаза»… почему-то одним кредиторам разрешено забирать средства, а другим неразрешено. Мне кажется что это является нарушением правовых принципов» - отметил Омельченко. В свою очередь директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар, убежден, что «Нафтогаз» не обязан немедленно выполнять решения Верховного суда Украины. «Нафтогаз» находится в специальном реестре. В соответствии с законом об обеспечении устойчивого развития не может быть обязан к немедленному принудительному взысканию», - сказал эксперт. А экс-спикер НАК «НАфтогаз» Валентин Землянский отметил, что финансовое благополучие НАКа защищено специальным Законом № 2711 «Об утверждении Порядка проведения взаиморасчетов по погашению задолженности предприятий топливно-энергетического комплекса и других участников расчетов». В соответствии с законом «Нафтогаз» имеет право не выполнять никаких решений судов, если это угрожает его финансовому состоянию. Также он убежден в том, что если из баланса «Нафтогаза» в настоящий момент отобрать 12 миллиардов кубов топлива, - украинцы останутся без тепла зимой, не говоря уже о полном подрыве энергетической безопасности государства. «Это может привести, в конце-концов, к дефолту Украины в целом», - сказал Землянский. Как сообщалось ранее, швейцарский газовый трейдер «РосУкрЭнерго» намерен дополнительно требовать от НАК «Нафтогаз Украина» возмещения понесенных убытков на сумму 500 млн долл.