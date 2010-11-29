Кабмину предлагают ввести квоты на продажу сигарет

Государственный комитет по регуляторной политике и предпринимательству инициирует квотирование продажи табачных изделий. Об этом говорится на официальном сайте Государственного комитета по регуляторной политике и предпринимательству. В частности, согласно законопроекту «О внутренней торговле», предполагается, что торговля табачными изделиями осуществляется в специально отведенных помещениях и подлежит режиму квотирования. Планируется, что порядок квотирования будет приниматься Кабинетом Министров Украины. Согласно проекту закона, квоты устанавливаются из расчета на 1 тысячу жителей в зоне торговых объектов по реализации табачных изделий. По словам заместителя председателя комитета Ореста Сохара, некоторые министерства настаивали на создании специально уполномоченного органа по вопросам торговли — регулятора, однако Госкомпредпринимательства выступило категорически против, аргументировав свою позицию нецелесообразностью увеличения количества ведомств. Напомним, народный депутат от Партии регионов, председатель Комитета ВР Украины по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева заявила, что уровень табакокурения в Украине в последнее время снижается, что является результатом последовательной государственной политики Президента Украины.