УСПП и Минэкономики подготовили новый вариант изменений к закону о госзакупках

Украинский союз промышленников и предпринимателей совместно с Министерством экономики подготовили новый законопроект об изменениях в закон о проведении государственных закупок. Как передает УНИАН, об этом журналистам сообщил первый вице-президент УСПП Сергей Прохоров. Он отметил, что основным изменением в законопроекте является предоставление возможности государственным предприятиям проводить закупки товаров и услуг за собственные средства без применения тендерных процедур. «Средства предприятия не могут быть средствами государства… В свое время была допущена законодательная ошибка, и кажется, нам удается сейчас ее исправить», - отметил Прохоров. Напомним, что в действующем законе о проведении госзакупок действие тендерных процедур распространяется и на закупку товаров и услуг госпредприятиями за собственные средства.