НБУ усложнит создание банков

Национальный банк Украины намерен ужесточить требования к финансовому состоянию учредителей при регистрации новых банков. Об этом говорится в обнародованном на сайте Нацбанка проекте изменений в Положение о порядке создания и государственной регистрации банков, открытия их филиалов, представительств, отделений. Регулятор предлагает отказывать в регистрации банка в случае «неудовлетворительного финансового состояния хотя бы одного из учредителей, имеющих существенное участие в банке». Признаком отсутствия удовлетворительного финансового состояния может считаться ситуация, когда сумма обязательств учредителя превышает сумму его активов за вычетом средств, вложенных в уставные капиталы других юридических лиц (в том числе и средств, которые планируется вложить в капитал создаваемого банка). НБУ считает, что наличие у учредителя убытков по результатам последнего года или простроченных обязательств перед другими банками также может быть основанием для отказа в регистрации создаваемого банка. Кроме того, Нацбанк предлагает установить, что руководителями банка не могут быть лица, которые: имеют судимости, невыполненные обязательства по оплате долга относительно любого банка или другого юридического или физического лица; осуществляли незаконные действия в прошлом, что привело к банкротству или ликвидации банка или другого юридического лица. По состоянию на 1 ноября 2010 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находится 18 банков.