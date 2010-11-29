Главной проблемой Европы станет Испания - эксперт

Основной проблемой Европы, которую все предпочитают игнорировать, в настоящий момент является Испания, считает профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини. Как сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на американские СМИ, эксперт утверждает, что средств стран Евросоюза, заложенных в фонд помощи, получивший название European Financial Stability Facility, который был создан в этом году после кризиса вокруг Греции, будет недостаточно для решения финансовых проблем столь крупной экономики, как Испания. По мнению Рубини, «весьма вероятно, что именно Португалия» окажется следующей в очереди за финансовым содействием. «Но настоящей проблемой, которую никто не желает признавать, является вовсе не Португалия, а, конечно же, Испания, — отметил экономист. — Средств официального фонда для спасения Испании, если у нее начнутся проблемы, не хватит». По оценкам аналитиков HSBC Holdings, Испании может потребоваться 351 миллиард евро в течение трех лет. В настоящее время в распоряжении ЕС остается 255 миллиардов евро из фонда объемом 440 миллиардов евро. Ранее в этом году из средств фонда уже была оказана помощь Греции (110 миллиардов евро) и Ирландии (85 миллиардов евро). Рубини является самым влиятельным экономистом в мире по версии журнала Forbes. Он стал весьма известен благодаря тому, что еще в 2005 году предсказал начало финансового кризиса в США (2008 год) и даже назвал причины, которые его вызовут (проблемы с ипотечными кредитами «субпрайм»).