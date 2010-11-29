«Нефтегаз», «Газпром» и «РосУкрЭнерго» полностью договорились

«Нефтегаз», «Газпром» и «РосУкрЭнерго» полностью урегулировали вопросы поставок газа. Стороны подписали пакет соглашений по решению ряда существенных вопросов взаимодействия в газовой сфере, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на информацию «Нефтегаза». Согласно подписанным документам во исполнение решения Арбитражного института торговой палаты Стокгольма «Нефтегаз» произведет возврат 12,1 миллиардов кубометров природного газа «РосУкрЭнерго». В свою очередь «РосУкрЭнерго» погасит задолженность перед «Нефтегазом» в сумме 1,7 миллиардов долларов и перед группой «Газпром» в сумме 810 миллионов долларов. Таким образом, подписание пакета соглашений позволило сторонам полностью урегулировать отношения, связанные с поставками газа в 2008-2009 годах. «Достигнутые договоренности позволят сохранить газовый баланс Украины и обеспечить прохождение отопительного сезона 2010 – 2011 годы без привлечения «Нефтегазом» дополнительных кредитных ресурсов», - отмечается в заявлении.