Украина попросит у французов защиты от российской Татнефти

Министерство юстиции Украины намерено привлечь французскую юридическую фирму King&Spalding для защиты интересов страны в ходе разбирательства по иску российского ОАО «Татнефть» в соответствии с арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ. По данным Минэкономики стоимость юруслуг составит 1,25 миллиона гривен, передает «Зеркало недели» . Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ — правила арбитража, особенно часто используемые в арбитражах ad hoc (создается сторонами для разового рассмотрения возникшего спора). Спорным активом в отношении Украины и Татарстана (в лице «Татнефти») является ПАО «Укртатнафта». «Укртатнафта» создана в соответствии с указами президентов Украины и Республики Татарстан (РФ) в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Изначально 20,1% акций НПЗ принадлежало ОАО «Татнефть», еще 29,7% — Министерству имущества Татарстана. В результате судебных разбирательств доля татарстанских акционеров в ЗАО практически обнулена, а на предприятии появился новый крупный акционер — связанное с группой «Приват» ООО «Корсан» (владеет 19,449% акций). Еще 28,7788% «Укртатнафты» по состоянию на конец 2009 года находились на казначейском счете эмитента и ожидало продажи, первоочередное право на которую имели действующие акционеры. «Татнефть» в 2007 году через международный арбитраж предъявила к Украине иск с требованием возместить 520 миллионов долларов ущерба. Позднее сумма иска была увеличена до 2,4 миллиарда долларов. Правительства РФ и Украины договорились формализовать переговоры о возврате доли Татарстана в «Укртатнафте». King&Spalding — юридическая фирма, основанная в 1885 году. В настоящее время располагает штатом из около 800 адвокатов. Имеет международные офисы, в частности, в Нью-Йорке, Лондоне и Женеве.