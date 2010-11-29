«Нафтогаз» продает «Ощадбанку» ОВГЗ на 3 млрд грн для расчетов за газ

Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» намерена продать ОАО «Государственный ощадный банк» облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 3 млрд грн для расчетов с ОАО «Газпром» за поставки газа в ноябре. Об этом говорится в сообщении компании об объявлении соответствующего тендера по процедуре закупки у одного участника, опубликованном на веб-портале госзакупок, передает РБК. Согласно объявлению, НАК «Нафтогаз Украины» намерена продать 3 млн облигаций (номиналом 1 тыс. грн). Все облигации компания, согласно сообщению, выкупит до 2 июня 2011 г., сумма выкупа составит 3 млрд 147 млн 730 тыс. грн.