Номинальные доходы львовян увеличатся на треть

Номинальные доходы населения Львовской обл. в 2010 г. увеличатся на 33% и составят 59 млрд грн по сравнению с аналогичными показателяим годом ранее. Об этом сообщил начальник главного управления экономики Львовской облгосадминистрации Денис Шмигаль, передает РБК. По его словам, это на 33% больше, чем в предыдущем году. Он добавил, что расчеты доходов в перечислении на одного человека в среднем вырастут с 1,1 тыс. грн до 1,4 тыс. грн. Среднемесячная зарплата во Львовской обл. сейчас составляет 2 тыс. 84 грн.