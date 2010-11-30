В Харькове создадут «Село будущего» по российскому примеру

В Харьковской области готовятся материалы для реализации на территории региона пилотного проекта в сельском хозяйстве «Село будущего». Об этом заявил глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, сообщили «Главреду» в пресс-службе ХОГА. «Этот проект позволил бы нам создать определенную территорию будущего, где были бы сосредоточены разные сельхозпредприятия. Имея специальные условия для работы на ограниченный срок, сконцентрировав финансовые возможности, они дали бы толчок организации производства мяса птицы, построению животноводческих комплексов, развитию сельского хозяйства в целом», - сказал Добкин. При этом он отметил, что исходя из небольшого количества бюджетных средств, которые могут быть направлены на подобные проекты, «мы не можем позволить себе при расчетах допустить ошибку и предоставить к реализации проект, который испытывает фиаско». «Я на 99% уверен, что если мы будем услышаны и получим финансирование, реализация данного проекта даст толчок развитию АПК не только Харьковской области, но и других регионов», - подчеркнул глава ХОГА. Добкин также отметил, что в ходе подготовки проекта изучается успешный опыт других стран, в том числе и Российской Федерации.