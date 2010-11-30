Безработица в Евросоюзе достигла максимума за 12 лет

Безработица в странах еврозоны в октябре составила 10,1%, повысившись по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца. Таковы данные статистического управления Европейского союза, передает Коммерсант-Украина. Безработица в октябре оказалась на максимуме с июня 1998 года. В 16 государствах еврозоны в октябре насчитывалось около 15,95 млн безработных, что на 80 тыс. выше сентябрьского уровня. Максимальный уровень безработица по-прежнему фиксируется в Испании, где он составил 20,7%.Самый низкий уровень был отмечен в Нидерландах - 4,4%. Безработица в 27 странах Европейского союза осталась в октябре на уровне 9,6%, при этом лишь в восьми странах наблюдалось сокращение уровня безработицы, тогда как в 19 государствах показатель вырос.