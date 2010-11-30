Медведев пригласил Европу вступить в Таможенный союз

На всей территории Европы должно быть создано Единого экономического пространства. Об этом во время выступления в Кремле с ежегодным посланием к Федеральному Собранию заявил президент России Дмитрий Медведев, пишет УНИАН. Медведев подчеркнул, что особым и приоритетным направлением для России остается пространство СНГ и действующие на нем структуры – ЕврАзЭС, ОДКБ. Он напомнил, что уже создан Таможенный союз и сейчас создается Единое экономическое пространство в рамках ЕврАзЭС. По его словам, при этом апробируются современные интеграционные схемы и концепции эффективной экономической кооперации. «В конечном счете, мы должны действовать в направлении формирования Единого экономического пространства от Арктики до Тихого океана – на всей территории Евразии», - подчеркнул Медведев. Напомним, ранее президент России Дмитрий Медведев заявил, что если России и НАТО не удастся договориться о совместной системе противоракетной обороны, то начнется новая гонка вооружений.