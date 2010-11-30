Cтоимость «Южного потока» составляет 15,5 млрд евро - Газпром

Стоимость проекта «Южный поток» с учетом морского и сухопутного участков составит в действующих ценах порядка 15,5 млрд евро. В частности, около 10 млрд евро - по морскому участку и около 5,5 млрд евро - по сухопутным европейским участкам. Такие данные обнародовал «Газпром», передает ИТАР-ТАСС. Протяженность подводного отрезка составит порядка 900 км. Здесь планируется протянуть четыре «нитки газопровода». Максимальная глубина укладки достигает 2250 м. Для доставки российского сырья в страны Южной и Центральной Европы рассматриваются два возможных сухопутных маршрута прокладки газопровода: северо-западный - в направлении Словении и Австрии, а также юго-западный - в Грецию и Италию. Для реализации европейской сухопутной части проекта подписаны межправсоглашения с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией и Австрией. Они предусматривают создание совместных предприятий «Газпрома» с компаниями, уполномоченными для осуществления «Южного потока», а также подготовку обоснования инвестиций на территории каждой из стран-участниц проекта для принятия окончательного инвестиционного решения. Технико-экономические расчеты национальных ТЭО будут переданы в «Газпром» уже в этом году для подготовки сводного обоснования инвестиций в строительство «Южного потока». На его основе к середине апреля 2011 г планируется принять инвестиционное решение по проекту, после чего начнется строительство сухопутной части газопровода на территории Европы, которое должно завершиться в декабре 2015 года.