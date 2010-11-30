Еврокомиссия начала расследование деятельности Гугла

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против компании Google. Компанию подозревают в недобросовестной конкуренции и злоупотреблении доминирующим положением на рынке, сказано в пресс-релизе правительственной организации. В частности, Google подозревают в том, что его поисковый механизм намеренно искажает результаты поисковой выдачи, завышая место в списке для рекламных партнеров Google и занижая остальные результаты. Также Google подозревают в том, что он ставил ссылки на свои собственные ресурсы выше, чем на сторонние ресурсы. Таким образом, действия поисковика могли нарушить правила Евросоюза, а именно - ст. 102 договора о функционировании организации. Еврокомиссия уже направила документы о проведении расследования в штаб-квартиру компании. При этом представители интернет-гиганта подчеркнули, что будут сотрудничать с ЕС в ходе расследования. Расследование будет проведено по жалобе компаний, поданных в Еврокомиссию. Предварительное расследование в отношении Google по этому же обвинению было инициировано в феврале.