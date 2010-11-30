МВД открывает приемные на всех рынках

Министерство внутренних дел Украины откроет на всех рынках страны общественные приемные. Такое решение было принято вчера, 29 ноября, для «быстрого и качественного реагирования на обращения представителей малого бизнеса о нарушении их прав и коррупционных действий в отношении них со стороны чиновников», сообщает пресс-служба ведомства. К работе в этих новейших институтах МВД привлечены оперативники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью, участковые инспекторы милиции и работники службы внутренней безопасности. Милиционеры будут рассматривать даже анонимные сообщения о возможных правонарушений в отношении предпринимателей, как то: вымогательство, вымогательство взятки, угрозы физического воздействия и т.д. В десятидневный срок обращения предпринимателя рассматриваться согласно действующему законодательству, а о принятом решении обязательно сообщаться заявителю. Согласно установленному графику, не реже чем раз в десять дней, прием в таких общественных мини-приемных будет осуществлять начальник территориального органа внутренних дел.