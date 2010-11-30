В следующем году доллар будет стоить 7,9 грн - НБУ

Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2011 г. курс доллара к гривне останется на уровне 2010 г. Об этом заявил руководитель группы советников главы НБУ Валерий Литвицкий, пишет «РБК-Украина». «Я думаю, что баланс ситуативных и фундаментальных факторов в следующем году может способствовать тому, чтобы мы имели стабильный курс», - заявил Литвицкий, отметив, что «в этом году прогноз (инфляции) был 13,1%, в следующем году прогнозируем 8,1%. Это тоже благоприятный фактор, чтобы курс не зашкаливал». При этом он добавил, что «если правительство предлагает иметь меньший дефицит бюджета, меньший разрыв по платежному балансу - это значит, что мы имеем перспективу, должны иметь средневзвешенное значение 7,96 (курс доллара)».