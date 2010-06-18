Реформы нужны Украине, а не МВФ

Украина ждет возобновления сотрудничества с МВФ и получения от Фонда кредита. Уже 21 июня в Киеве начнет работу миссия Международного валютного фонда. Недавно Президент Янукович заявил, что решение МВФ о предоставлении очередного транша кредита будет принято уже к концу текущего месяца. Насколько реалистично это заявление Президента Виктора Януковича? Заслуживает ли Украина очередного кредита от Международного валютного фонда? Насколько вероятно, что украинское руководство пойдет на выполнение требований МВФ, ведь многие из них требуют проведения непопулярных реформ, таких как реформы в секторе жилищно-коммунального хозяйства, в пенсионной системе и системе социального обеспечения и ряд других? На эти и прочие вопросы ответил глава Украинского фонда поддержки реформ, экс-министр финансов Украины Виктор Пинзеник.



-- Если Украина не прилагает собственных усилий для выхода из кризиса, то кредит МВФ ничего не изменит



Виктор Пинзеник: «Последние два года Украина является заложником кредита МВФ: дадут или не дадут денег? Эта проблема стала предметом общественного обсуждения, хотя еще несколько лет назад эта тема вообще не поднималась. В Украине не было проблем с тем, чтобы профинансировать все предусмотренные законом расходы. Сейчас же у бюджета отсутствуют источники финансирования. По моим расчетам текущего года, существует дыра в размере 170 миллиардов гривен, которую нечем финансировать. Масштаб дыры говорит о серьезных проблемах с финансированием.



Вопрос о том, заслуживает ли сегодня Украина кредита МВФ, я поставлю в несколько иной плоскости. Есть ли смысл в получении кредита? Изменит ли ситуацию получение этих средств? И способна ли Украина эти деньги вернуть? Все эти вопросы тесно взаимосвязаны.



Нет смысла закрывать дыру, потому что это ничего не изменит. Если речь идет о том, чтобы просто найти ресурс для закрытия дыры, то проблема не решается. Она только откладывается и разрастается.



Например, проценты по долгу. В 2008 году – 4 миллиарда, в этом году – около 20 миллиардов долларов. Это, к сожалению, динамичная цифра, зависящая от того, сколько и где одолжили. Следовательно, возникают дополнительные расходы, которых можно было бы избежать, если своевременно реагировать на проблему несбалансированности бюджета.



Если Украина идет путем лечения, то есть смысл говорить о кредите. В случае, если бы Украина имела бездефицитный бюджет, то есть наши доходы полностью покрывали бы расходы бюджета, у Украины все равно возникала бы проблема займа. Потому что есть необходимость в обслуживании старых долгов. Сегодняшний объем долга сопоставим с двухгодичным размером доходов общего фонда государственного бюджета.



Я это объясню. В этом году я ожидаю 180 миллиардов поступлений в общий фонд. Если гасить государственный долг, то нужно весь бюджет два года направлять только на выплату долгов. Поэтому даже в случае бездефицитного бюджета в стране возникает проблема погашения старых долгов за счет новых кредитов. В этой ситуации очень важно, что является источником этих кредитов.



Я сегодня зашел на сайт Международного валютного фонда, чтобы получить оперативную информацию по ставкам кредитов. На эту неделю текущая ставка кредитов МВФ 1,22%. Середнеквартальная за текущий квартал – 1,25%. Если для сравнения взять российский кредит, ставка которого, как сообщалось в прессе, 6,7%, то это равнозначно тому, что у Международного валютного фонда можно было бы занять за эту же цену 11 миллиардов долларов. То есть это совсем другие условия заимствования средств.



Есть смысл говорить о кредитах в том случае, если страна прилагает собственные усилия по выходу из кризиса. Если это не делается, то ситуация с кредитом ничего не изменит».



-- Для удовлетворения требований МВФ ничего не делается



Виктор Пинзеник: «Об оценках МВФ предложенных Президентом реформ можно прочитать в прессе. В значительной мере они коррелируются с моими. Речь идет о фискальной проблеме, или проблеме бюджета. Решений в этой части недостаточно – как по масштабам, так и по срокам. Самое главное – в этом плане ничего не делается. То есть не предпринимаются шаги, даже в направлении тех действий, которые предусмотрены программой.



Например, программа предполагала отмену специальных режимов налогообложения или ограничения их применения. А мы видим, что в принятом вчера в первом чтении Налоговом кодексе есть намерения создать налоговый рай для избранных. Правительство получит право предоставлять кому-то возможность не платить налоги через так называемые специальные режимы налогообложения. Оно касается как освобождения импорта от НДС, так и предоставления льгот по налогу на прибыль.



В 2005 году, когда страна была усеяна налоговыми дырами из-за разного рода свободных экономических зон, так называемых территорий приоритетного развития, удалось решить проблемы. Теперь же Кабинет Министров Украины получает возможность решать, кто имеет право не платить налог. Ничего общего с программой этот кодекс не имеет. И украинские свободные экономические зоны в исполнении нынешнего правительства - это кусочки открытой границы для какого-то элемента любимого бизнеса».



-- МВФ – обычный кредитор



Виктор Пинзеник: «Валютный фонд ничего не требует. Это – обычный кредитор. Когда речь идет о предоставлении кредита, всегда оценивается возможность возврата средств. Любой банк, когда выдает кредит, смотрит, способен ли клиент его вернуть.



В нашем случае клиент имеет постоянно растущий долг, то есть уже взяты кредиты. А также не имеет перспективы сокращения этого долга. Потому что запросы у него не сокращаются.



Как в этой ситуации должен вести себя кредитор? Ведь в случае такой политики у него нет шансов на возврат средств. Поэтому совершенно ясна логика МВФ – сокращайте дыру, тогда можно будет говорить о возможности предоставления кредита.



Конечно, это – не единственная вещь, потому что международные финансовые институты всегда говорят о целом ряде мер, целью которых в конечном счете является не просто закрытие дыры, а возобновление стабильного роста национальной экономики».



-- «От придуманных денег богаче не станешь»



Виктор Пинзеник: «Перекреститесь, когда вы слышите экспертов, которые говорят, что единственный путь спасения страны заключается в проведении «здоровой эмиссии». Потому что тогда возникает вопрос: а откуда вообще кризис? То есть если проблема только в том, чтобы напечатать деньги, - напечатайте.



Национальный банк способен напечатать не 100 миллиардов, а триллионы или сотни триллионов. Станет ли от этого общество богаче? Украина пережила в муках и боли последствия этого явления в 90-е годы! Все были миллионерами, но жили ли люди от этого лучше. Нигде в мире это не было средством решения проблем, потому что это нереальные деньги! Это – придуманные деньги. От придуманных денег богаче не станешь.



Такие идеи гуляли по стране. Они не только гуляли, но и имели политических защитников, претворявших их в жизнь в 1990-х годах. Обернулось все это очень серьезными вещами. И в настоящий момент эмиссия является ключевой угрозой нынешнего дефицита бюджета.



Вспомните 2008 год и слова «рефинансирование банков». Рефинансирование – это всего-навсего один из каналов эмиссии, выпуска денег Национальным банком. Выпуск денег может происходить не только посредством рефинансирования, но и посредством дефицита бюджета. Однако с точки зрения влияния на обменный курс и инфляцию, абсолютно не суть важно, по какому каналу появляются дополнительные деньги.



В прошлом году мы уже столкнулись с очень неприятной ситуацией. Основная часть займов была получена от МВФ. В то же время на внутреннем рынке правительству удалось привлечь всего-навсего 12 миллиардов гривен за минусом погашенных долгов. 42 миллиарда гривен предоставил Национальный банк Украины. То есть заработал тот институт, который не имеет права обслуживать нужды правительства. Почему мы пока не ощутили последствий этого? Потому что в прошлом году еще происходил обратный процесс: по одному каналу печатались деньги, по другому – изымались, потому что потоки денег шли в разных направлениях. В этом году потоки денег идут в одном направлении, потому что НБУ не продает доллары, а покупает их. Поэтому Национальный банк прилагает усилия по стерилизации. На сегодняшний день Национальный банк изъял 18 миллиардов гривен через так называемые депозитные сертификаты. То есть он выкупает излишек денег.



На мой взгляд, Украина имеет шанс рассчитывать на получение кредита МВФ в том случае, если будут предприняты реальные шаги по решению достаточно серьезных проблем».

-- «Единственный правильный выход – приведение расходов в соответствие с доходами»



Виктор Пинзеник: «Единственный правильный выход из нынешней ситуации – приведение расходов в соответствие с доходами. Этих решений не избежать.

Судя по действиям нынешней власти, нельзя исключать других вариантов развития событий. Речь идет о включении в работу Национального банка Украины. Очень неприятная и с профессиональной точки зрения недопустимая вещь. Если у нас ежемесячно не хватает более 10 миллиардов гривен, это постоянно подвергает общество риску. Завтра мы можем подвергнуться риску – для покрытия дефицита включится опасный варварский инструмент, который называется эмиссия.

Можно говорить и о других вариантах, но все они – от лукавого. За ними стоит одно – нежелание делать то, чему нет альтернативы, - привести расходы в соответствие с доходами. Интересно читать сообщения в прессе: Греция сократила дефицит на 40%. Правительство Италии приняло решение о сокращении дефицита. Правительство Испании приняло решение о сокращении дефицита. Правительство Португалии приняло решение о сокращении дефицита. Франция уже давно приняла решение о сокращении расходов. Правительство Германии, у которой дефицит 3,7% ВВП, в 4 раза меньше, чем в Украине, сокращает расходы. В этом перечне нет одной страны – Украины. Пока нет. Потому что избежать безусловно неминуемых решений невозможно».