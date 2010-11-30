«Газпром» не уступит Беларуси в цене на газ

Поставки российского газа в Беларусь в 2011 году будут осуществляться по формуле цены, закрепленной в контракте, а не сохранятся на уровне текущего года, как настаивала белорусская сторона. Такое заявление обнародовал сегодня «Газпром», передает РИА Новости. Согласно сообщению, сегодня в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и первого вице-премьера Беларуси Владимира Семашко. Стороны подвели предварительные итоги сотрудничества в 2010 году. В частности, речь шла о поставках и транзите газа, а также о деятельности совместной газотранспортной компании «Белтрансгаз». «На встрече были рассмотрены планы работы на 2011 год. Отмечено, что цена поставки будет определяться по формуле в полном соответствии с действующим контрактом», – говорится в сообщении. В воскресенье премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заявлял, что белорусская сторона рассчитывает сохранить в 2011 году цену на газ на уровне 2010 года. Контракт между «Газпромом» и «Белтрансгазом» на 2007-2011 годы предусматривает, что в 2008–2010 годах для Белоруссии действуют понижающие коэффициенты к цене на газ, а с 2011 года Беларусь должна выйти на уровень цен, обеспечивающей равную доходность с поставками в Европу. В 2010 году среднегодовая цена на российский газ для Беларусии составляет 187 долларов за тысячу кубометров, 1 января 2011 года она вырастет ориентировочно до 210 долларов, заявляла ранее белорусская сторона. Напомним, сегодня Газпром обнародовал проектную стоимость «Южного потока» - она составляет 15,5 млрд евро.